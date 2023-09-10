Начало страшного землетрясения в Марокко попало на видео

Американский телеканал NBC опубликовал кадры начала землетрясения в Марокко, снятые на камеры наблюдения.

На первом видео запечатлен один из переулков города Марракеш. На кадрах видно, что после начала толчков люди не могут понять, что происходит, далее они начинают разбегаться в разные стороны. При этом на камеру попало частичное обрушение одного из зданий, под обломки которого едва не попадают убегающие.

В другом ролике показано происходящее в одном из ресторанов, сидящие за столами люди после первых толчков начинают в панике выбегать из заведения.

Число погибших в результате произошедшего в ночь на субботу землетрясения превысило две тысячи человек, еще свыше двух тысяч пострадали, приводит РИА Новости данные МВД королевства.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша.

Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет.