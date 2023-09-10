«Алроса» добыла крупнейший за 10 лет в России ювелирный алмаз

Крупнейший за последние 10 лет в России ювелирный алмаз

«Алроса» добыла на алмазном прииске Маят в Якутии самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества, сообщила компания.

«Находка одного из крупнейших алмазов в истории России — несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но, без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны», — сказал генеральный «Алросы» Павел Маринычев.

Масса алмаза — 390,7 карата. «Это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом — уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили 10 лет назад, в 2013 году», — уточнила компания.

Находку обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Вместе с алмазом добыли также крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра.