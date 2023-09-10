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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские самолеты у Змеиного потопили катера ВСУ с десантом

Источник:
Sibnet.ru
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Черноморский флот в районе острова Змеиный уничтожил три военных катера американского производства с украинским десантом на борту, говорится в сообщении Минобороны России.

«Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», — сказано в сообщении.

Минобороны России уже неоднократно сообщало об уничтожении катеров ВСУ в Черном море. Четвертого сентября морская авиация потопила четыре катера Willard Sea Force, шедших к мысу Тарханкут.

Еще один украинский десант был уничтожен при попытке высадки в Крыму 30 августа — тогда российские военные ликвидировали четыре катера и около 50 человек.



Тема: Военная операция на Украине
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volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

physx

Выход Косово из состава Сербии США поддержали, надо им напомнить про демократию, нужно уважать желание...

mosquito__2010

Закономерно. Земля круглая, потому майданный бумеранг как правило возвращается.

pepelmetal

Как зелик и обещал, рыб кормить