Российские самолеты у Змеиного потопили катера ВСУ с десантом

Черноморский флот в районе острова Змеиный уничтожил три военных катера американского производства с украинским десантом на борту, говорится в сообщении Минобороны России.

«Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», — сказано в сообщении.

Минобороны России уже неоднократно сообщало об уничтожении катеров ВСУ в Черном море. Четвертого сентября морская авиация потопила четыре катера Willard Sea Force, шедших к мысу Тарханкут.

Еще один украинский десант был уничтожен при попытке высадки в Крыму 30 августа — тогда российские военные ликвидировали четыре катера и около 50 человек.