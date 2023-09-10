Россиянин Волков досрочно победил австралийца Туйвасу на UFC 293

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков в воскресенье, 10 сентября, одолел австралийца Тая Туивасу на турнире UFC 293 в Сиднее.

Бой состоялся в ночь на воскресенье в Сиднее (Австралия). Поединок бойцов тяжелого веса (до 120 кг) завершился во втором раунде. Волков одолел противника сабмишеном (удушающим приемом). Это уже его третья победа подряд.

Россиянин стал третьим бойцом, победившим в UFC с помощью удушения Иезекииля.

Александр Волков — самый опытный российский тяжеловес в UFC. Ему 34 года. У него в активе 37 побед при десяти поражениях. Рекорд 30-летнего Туйвасы – 14 побед и шесть поражений.