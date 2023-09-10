НАВЕРХ

Россиянин Волков досрочно победил австралийца Туйвасу на UFC 293

Источник:
Sibnet.ru
404 0
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков
Фото: S.Troshchenko / CC BY-SA 4.0

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков в воскресенье, 10 сентября, одолел австралийца Тая Туивасу на турнире UFC 293 в Сиднее.

Бой состоялся в ночь на воскресенье в Сиднее (Австралия). Поединок бойцов тяжелого веса (до 120 кг) завершился во втором раунде. Волков одолел противника сабмишеном (удушающим приемом). Это уже его третья победа подряд.

Россиянин стал третьим бойцом, победившим в UFC с помощью удушения Иезекииля.

Александр Волков — самый опытный российский тяжеловес в UFC. Ему 34 года. У него в активе 37 побед при десяти поражениях. Рекорд 30-летнего Туйвасы – 14 побед и шесть поражений.

Еще по теме
Американский боксер сменил имя в честь Путина
Маск объяснил смысл боя с Цукербергом
Хабиб отказался тренировать Илона Маска
Российский боец ММА свалил бразильца ударом ноги в голову
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Офис Международного паралимпийского комитета
Паралимпийский комитет навсегда приостановит членство России
07.09.2023 15:31
Роман Костомаров
Костомаров впервые после ампутации вышел на лед
23.08.2023 16:22
Елена Исинбаева
Стадион имени Исинбаевой переименовали
22.08.2023 15:40
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства
25.07.2023 11:35
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
ЕС запретил россиянам ввозить личные смартфоны и автомобили
Россия возобновит производство танков Т-80
Россияне составили список самых дорогих городов‑миллионников
«Алроса» добыла крупнейший за 10 лет в России ювелирный алмаз
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
47
Хлеб подорожает на 10%
34
Шойгу назвал число потерь ВСУ с начала контрнаступления
32
Тактика российских военных ошарашила украинских генералов
32
Эстония первой узаконит изъятие российских активов