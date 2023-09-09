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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия унизила непобедимое оружие Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Россия в ходе конфликта на Украине успешно развенчала миф о неуязвимости западных танков, который поддерживался американскими и европейскими СМИ.

Так, во время боевых действий в районе села Работино Запорожской области с первого выстрела российским военным удалось уничтожить британский танк Challenger 2, который считался неуязвимым, передает Национальное радио Китая.

Западные эксперты уверяли, что Challenger 2 обладает самой крепкой в мире броней. До применения на Украине ни один Challenger 2 не был потерян в бою с момента его первого использования в 1994 году.

Однако российская армия имеет полный арсенал для уничтожения таких бронемашин — боевые вертолеты, штурмовики, дроны-камикадзе и соответствующие боеприпасы, созданные специально, чтобы атаковать уязвимые места подобных танков, отмечается в статье.

«Миф о том, будто западные танки непобедимы, давно уже развенчан, он лопнул, словно мыльный пузырь», — говорится в статье, автор которой напомнил, что ранее российские военные так же легко уничтожали на поле боя немецкие танки Leopard.

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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

Nik3316

столько выбивали эти танки.... на неделю боев