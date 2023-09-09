Россия в ходе конфликта на Украине успешно развенчала миф о неуязвимости западных танков, который поддерживался американскими и европейскими СМИ.

Так, во время боевых действий в районе села Работино Запорожской области с первого выстрела российским военным удалось уничтожить британский танк Challenger 2, который считался неуязвимым, передает Национальное радио Китая.

Западные эксперты уверяли, что Challenger 2 обладает самой крепкой в мире броней. До применения на Украине ни один Challenger 2 не был потерян в бою с момента его первого использования в 1994 году.

Однако российская армия имеет полный арсенал для уничтожения таких бронемашин — боевые вертолеты, штурмовики, дроны-камикадзе и соответствующие боеприпасы, созданные специально, чтобы атаковать уязвимые места подобных танков, отмечается в статье.

«Миф о том, будто западные танки непобедимы, давно уже развенчан, он лопнул, словно мыльный пузырь», — говорится в статье, автор которой напомнил, что ранее российские военные так же легко уничтожали на поле боя немецкие танки Leopard.