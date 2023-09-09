Россия передаст Африке миллион тонн зерна

Реализация инициативы президента Владимира Путина по поставке миллиона тонн зерна нуждающимся странам началась, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Практический процесс реализации начался», — сообщил он, отметив, что это не будет альтернативой зерновой сделке, а является лишь решением России на фоне потребностей наиболее нуждающихся стран.

Предполагается, что Россия поставит в Турцию 1 миллион тон зерна по льготной цене для последующей переработки и отправки в нуждающиеся страны. Поставки будет финансировать Катар.

В прошлом сельскохозяйственному году Россия поставила на внешние рынки 60 миллионов тонн зерна. Страна за 2022 год заработала 41,6 миллиарда долларов на экспорте продукции АПК.