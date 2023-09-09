НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия передаст Африке миллион тонн зерна

Источник:
ТАСС
235 0

Реализация инициативы президента Владимира Путина по поставке миллиона тонн зерна нуждающимся странам началась, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Практический процесс реализации начался», — сообщил он, отметив, что это не будет альтернативой зерновой сделке, а является лишь решением России на фоне потребностей наиболее нуждающихся стран.

Предполагается, что Россия поставит в Турцию 1 миллион тон зерна по льготной цене для последующей переработки и отправки в нуждающиеся страны. Поставки будет финансировать Катар.

В прошлом сельскохозяйственному году Россия поставила на внешние рынки 60 миллионов тонн зерна. Страна за 2022 год заработала 41,6 миллиарда долларов на экспорте продукции АПК.

Еще по теме
Ценовой шторм: что подорожает этой осенью
Владелец «Вкусно — и точка» допустил возвращение McDonald’s
Россия запустит производство под брендом Abibas
Траты на подготовку к школе к началу сентября подскочили на 40%
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Центробанк заявил о перегреве российской экономики
Загадочное «золотое яйцо» нашли на дне Тихого океана
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия унизила непобедимое оружие Запада
Эрдоган призвал G20 выполнить требования России
Госдума на фоне массовых отравлений обсудит стандарт шаурмы
Американский штат захотел отделиться от США
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
47
Хлеб подорожает на 10%
34
Шойгу назвал число потерь ВСУ с начала контрнаступления
32
Тактика российских военных ошарашила украинских генералов
32
Эстония первой узаконит изъятие российских активов