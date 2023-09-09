Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект

Лауреат пятого сезона шоу «Голос. Дети», 17-летний исполнитель Рутгер Гарехт не прошел слепые прослушивания шоу «Голос. Уже не дети».

певец Рутгер Гарехт Фото: © кадр из шоу «Голос. Уже не дети»

Рутгер в 2018 году стал победителем шоу «Голос. Дети», а в новой программе не смог пройти этап слепых прослушиваний, причем его проигнорировала даже бывшая наставница Пелагея.

Гарехт вышел с песней «Группа крови» легендарной группы «Кино». Никто из наставников к нему не повернулся. После выступления судьи рассказали молодому певцу, что он «не дотянул» свой номер.

Пелагея призналась, что спустя столько лет не узнала своего воспитанника. «Получилось, что в куплете было низко, а в припеве — высоко. Возникло ощущение, что есть какая-то неуверенность в голосе», — объяснила она.

В итоге Пелагея предложила победителю детского «Голоса» обняться на прощание, однако Рутгер отказался и демонстративно покинул сцену нового проекта.