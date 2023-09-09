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«АвтоВАЗ» показал спортивную Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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Гоночную версию Lada Granta представили на фестивале технических видов спорта в Москве, фотография машины появилась в телеграм-канале гоночной команды Lada Sport Rosneft.

Лифтбэк Lada Granta Sport сконструирован для участия в соревнованиях класса S1600, которые являются одной из первых ступеней в российском автоспорте. Автомобиль получил гоночные кресла и интегрированный каркас безопасности.

Lada Granta Sport оснащается мотором 1,6 мощностью 122 лошадиные силы, у нее уменьшен дорожный просвет и установлены дисковые тормоза на всех колесах. Комбинация приборов осталась штатной.


При этом вместо медиасистемы спортивный автомобиль получил блок кнопок и тумблеров, отвечающих за включение зажигания, отключение массы, принудительное включение вентилятора. Здесь же размещены клавиши стеклоподъемников. Стоимость новинка пока не раскрывается.

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