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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Американский штат захотел отделиться от США

Источник:
Sibnet.ru
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Мощные лесные пожары усилили сепаратистские настроения на Гавайях — местные жители массово желают получить независимость от США.

«Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили Западный Мауи», — пишет британская газета The Guardian.

Активисты отмечают, что Гавайи нужно восстановить в качестве самостоятельного государства — только в этом случае остров будет сохранен для следующих поколений.

Пожары уничтожили множество жилых домов и вынудили переселиться более 10 тысяч гавайцев. При этом из-за популярности острова для отдыха средняя стоимость жилья на Гавайях превышает один миллион долларов США.

Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин признала, что законодатели Гавайев практически лишены возможности смягчить для местных жителей последствия жилищного кризиса, который сильнее всего ударил по коренным народам.

Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек.

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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

Nik3316

столько выбивали эти танки.... на неделю боев