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Российский суд признал эмодзи эквивалентом подписи

Источник:
Sibnet.ru
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Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, который признал эмодзи «большой палец вверх» в переписке эквивалентом подписи под соглашением.

Индивидуальный предприниматель Сирануш Арутюнян в марте 2022 года заключила договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Родионом Руденко на поставку мобильного торгового киоска, пишет юрист Анастасия Сковпень в своем телеграм-канале.

Он должен был быть выполнен в виде ретрофургона Volkswagen T1. В договоре прописывалось, что цвета нижней и верхней части киоска комбинированные и утверждаются сторонами дополнительным соглашением к договору до 30 апреля 2022 года

Киоск стоил 685 тысяч рублей, покупатель заплатила задаток в размере 479,5 тысячи рублей, а оставшуюся сумму должна была выплатить в период готовности товара к отгрузке. Продавец обязался отгрузить товар до 30 июня 2022 года.

В договоре указывалось, что стороны признают юридическую силу всех документов, тексты которых получены по электронной почте или другим каналам связи, в том числе привязанным к телефонным номерам сторон.

Фургон не был поставлен в срок, Арутюнян направила претензию с требованием возвратить задаток в течение десяти банковских дней. В ответе на претензию Руденко указал, что между сторонами не было заключено дополнительное соглашение.

Что решил суд

Несмотря на отсутствие допсоглашения, суд выяснил, что из представленной в материалах дела переписки в WhatsApp следует, что стороны обсуждали цвет и размеры киоска. Так, 6 апреля 2022 года Руденко написал: «Хорошо, желтая полоска на белом фоне» — и получил в ответ изображение эмодзи.

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо», — отмечается в постановлении суда. В последующей переписке значение данного ответа Руденко не уточнил, из чего следует, что ответчик воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения.

В итоге суд постановил взыскать с Руденко неосновательное обогащение в размере 480 тысяч рублей и проценты в размере 27,5 тысяч рублей. Руденко обжаловал решение в Арбитражном апелляционном суде, однако тот оставил решение первой инстанции в силе.

Минувшим летом схожее решение принял суд канадской провинции Саскачеван, который постановил, что эмодзи «большой палец вверх» является законным заверением контракта.

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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

Nik3316

столько выбивали эти танки.... на неделю боев