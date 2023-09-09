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Страны G20 выступили против применения ядерного оружия

Источник:
ТАСС
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Лидеры G20 в итоговой декларации саммита выступили против применения ядерного оружия и призвали все государства соблюдать международное право, включая территориальную целостность и суверенитет.

«В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений <...>, применения или угрозы применения ядерного оружия», — говорится в документе.

Относительно конфликта на Украине в коммюнике отмечено, что «были разные точки зрения и оценки ситуации». При этом в документе перечислены негативные последствия конфликта в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, торговли, инфляции и экономического роста.

Саммит G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В этом году в нем решили не участвовать российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

Nik3316

столько выбивали эти танки.... на неделю боев