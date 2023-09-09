Чемпионат по лени стартовал в Черногории

Ежегодный чемпионат по лени проходит в Черногории — его участники пролежали почти без движения уже 463 часа, что в общей сложности составляет 19 дней.

Претендентам на звание самого ленивого можно пользоваться телефонами и ноутбуками, а также читать. Раз в восемь часов разрешается посетить уборную, но только на десять минут. Единственное условие соревнования — нельзя стоять и сидеть.

Победитель соревнований, который продемонстрирует максимальную лень, получит тысячу евро. Заявку на участие в чемпионате подал 21 человек. Большая часть выбыла — сейчас за приз борются всего семь человек, передает CNN.

Участники в этом году уже побили прошлогодний рекорд, который составлял 117 часов. Соревнования проводятся в Черногории ежегодно уже 12 лет — его организаторы решили использовать в качестве повода стереотип о том, что все черногорцы ленивы.