Жители Земли смогут увидеть редчайшую комету

Обитающие на Северном полушарии земляне в следующие выходные смогут увидеть комету Нисимура, которая пролетает мимо нашей планеты раз в 437 лет.

Комета Нисимура пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября и будет находиться на расстоянии 33 миллионов километров от него. После этого она пройдет мимо Земли на расстоянии 125 миллионов километров, пишет The Guardian.

Небесный объект можно будет увидеть невооруженным глазом при благоприятных погодных условиях. Комету можно будет определить по характерному зеленоватому хвосту, который приобретает такой оттенок из-за того, что содержит много газа.

Чтоб понаблюдать за кометой, астрономы советуют смотреть на небо перед восходом в северо-восточном направлении от Венеры.

Комета Исимура с научным наименованием C/2023 P1 была обнаружена 11 августа. Она названа в честь японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, обнаружившего ее.