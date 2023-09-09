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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Маск запретил ВСУ атаковать Крым с использованием Starlink

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ввел ограничения на использование ВСУ сервиса спутниковой связи Starlink для проведения атаки против России, потому что хотел «помочь людям».

«Я хочу помочь людям, а не убивать их», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X, комментируя свой отказ работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма для украинской атаки на ВМФ РФ в Севастополе.

Маск ранее отмечал, что Starlink, который предназначен для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты, не может использоваться для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании.

Ранее CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска писал, что Маск сорвал атаку ВСУ на российский флот в Черном море, отключив спутниковый интернет вблизи Крыма. Когда дроны приблизились к российским кораблям, они потеряли связь и выбросились на берег.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

Nik3316

столько выбивали эти танки.... на неделю боев