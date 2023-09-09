Маск запретил ВСУ атаковать Крым с использованием Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ввел ограничения на использование ВСУ сервиса спутниковой связи Starlink для проведения атаки против России, потому что хотел «помочь людям».

«Я хочу помочь людям, а не убивать их», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X, комментируя свой отказ работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма для украинской атаки на ВМФ РФ в Севастополе.

Маск ранее отмечал, что Starlink, который предназначен для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты, не может использоваться для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании.

Ранее CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска писал, что Маск сорвал атаку ВСУ на российский флот в Черном море, отключив спутниковый интернет вблизи Крыма. Когда дроны приблизились к российским кораблям, они потеряли связь и выбросились на берег.