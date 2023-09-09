Эрдоган призвал G20 выполнить требования России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить требования России и возобновить зерновую сделку.

Эрдоган предпринимает шаги на закрытых встречах с другими лидерами в рамках саммита в Индии, чтобы возобновить зерновую сделку, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Турция просит другие страны содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрения, а также вновь подключить Москву к системе SWIFT для выполнения международных платежей.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля.

Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции, президент Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний.