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Хаяо Миядзаки передумал уходить на пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Мультфильм «Мальчик и птица» не станет последним в карьере легендарного японского режиссера анимации Хаяо Миядзаки, сообщил вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиоки.

Миядзаки уже приходит в офис Ghibli с новыми идеями, уточнил Нисиоки. При этом он не стал уточнять, почему 82-летний мультипликатор, вопреки предыдущим заявлениям студии, передумал выходить на пенсию, пишет Kanobu.

Первый за десять лет мультфильм Миядзаки выйдет в России под официальным локализованным названием «Мальчик и птица» в ноябре 2023 года. Японское название «Kimitachi wa Dou Ikiru ka», название на английском «The Boy and the Heron».

В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.

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