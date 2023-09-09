Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир»

Сбербанк увеличил срок действия карт национальной платежной системы «Мир» в два раза — до десяти лет, сообщил первый зампред правления кредитного учреждения Кирилл Царев.

«Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября», — заявил он в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Нововведение также касается платежных стикеров. При этом Царев подчеркнул, что если карта получит повреждения раньше этого срока, ее можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент.

«Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке», — отметил он.

В прошлом году большинство крупных российских банков сделали бессрочными свои карты международных платежных систем Visa и MasterCard. Такое решение было принято на фоне ухода платежных систем из России.

Раньше эталонным сроком действия карт для отечественных банков были три года. Но его постепенно увеличивали. Каждый банк мог устанавливать срок на свое усмотрение. Например, Visa разрешала выпускать карты сроком до 20 лет.