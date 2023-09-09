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Медведев сенсационно вышел в финал US Open

Источник:
Sibnet.ru
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Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно вышел в финал US Open, победив первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Алькарас считался явным фаворитом в этом матче. Искусственный интеллект статистического сервиса Opta давал на победу Медведева 26%. Испанец является победителем прошлогоднего US Open.

Встреча продолжалась 3 часа и 22 минуты. Медведев смог победить в четвертом сете только с четвертого матчбола. Всего россиянин выполнил девять подач навылет и допустил 10 двойных ошибок.

В решающем матче турнира соперником Медведева станет серб Новак Джокович, который в своем полуфинальном поединке победил американца Бена Шелтона со счетом 6:3, 6:3, 7:6.

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