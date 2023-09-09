Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит G20, проходящий в Нью-Дели, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина, который решил пропустить саммит. Главу МИД РФ приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Участники саммита собираются в здании «Бхарат Мандапам» на территории выставочного комплекса «Прагати-Майдан» в центре индийской столицы. Ввыступление Лаврова планируется в ходе двух пленарных заседаний встречи, которая проходит 9-10 сентября.

Саммит G20 объединяет 19 стран мира и Евросоюз. В этом году на саммит приглашены также Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.