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Лавров прибыл на саммит G20

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел Сергей Лавров
Фото: © пресс-служба ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит G20, проходящий в Нью-Дели, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина, который решил пропустить саммит. Главу МИД РФ приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Участники саммита собираются в здании «Бхарат Мандапам» на территории выставочного комплекса «Прагати-Майдан» в центре индийской столицы. Ввыступление Лаврова планируется в ходе двух пленарных заседаний встречи, которая проходит 9-10 сентября.

Саммит G20 объединяет 19 стран мира и Евросоюз. В этом году на саммит приглашены также Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.

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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

velam

Сейчас не 45, найдут в лесу легко