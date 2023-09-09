Стали извстны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»

Наставники шоу «Голос. Уже не дети» во втором выпуске взяли в проект восемь участников из предыдущих сезонов, а четыре артиста не прошли слепые прослушивания. Среди тех, к кому члены жюри не повернулись — бывшие победители детского «Голоса».

Прошли слепые прослушивания

Рената Таирова участвовала в «Голос. Дети 6». Это был скандальный сезон, когда победила дочь Алсу — Микелла Абрамова, а потом из-за финал переиграли и победителями объявили всех участников, в том числе Таирову. В новом сезоне к девушке повернулись Полина Гагарина и Дима Билан. Причем никто из наставников этого сезона ее не знал. Таирова выбрала команду Билана.

Вероника Сыромля — участница пятого сезона «Голос. Дети», которая была в команде Пелагеи и выбыла в финале. Тогда ей было 13 лет, а сейчас она вернулась повзрослевшей 19-летней девушкой и сумела развернуть к себе только Егора Крида. Бывшая наставница призналась, что узнала ее по голосу, но не стала разворачиваться, чтобы она попала в команду к кому-то другому и смогла поработать не только в народном стиле.

Мария Панюкова выступала в третьем сезоне детского «Голоса». Ей было восемь лет, она проходила шоу в команде Димы Билана и дошла до финала. Своим выступлением уже 16-летняя 10-классница развернула всех наставников, кроме Егора Крида. Билан узнал свою подопечную, когда повернулся. Девочка снова выбрала его команду.

Давид Саникидзе — участник первого детского «Голоса», который покинул проект достаточно рано — на этапе песни на вылет. Тогда участнику было 12 лет, и он был подопечным Пелагеи. Сейчас 22-летний Саникидзе сумел развернуть к себе всех наставников, и, хоть Пелагея его не узнала, опять выбрал ее команду.

Катрина Паула Диринга дважды покоряла детский «Голос» — в первом сезоне, когда ей было восемь лет, она не прошла слепые прослушивания. Во втором сезоне девочка вернулась и сумела развернуть Билана и Пелагию. Диринга была в команде Пелагеи и выбыла в дополнительном этапе перед финалом. В «Голосе. Уже не дети» к ней развернулся только Дима Билан. «Это мой крест», — прокричал наставник, узнав бывшую участницу проекта.

Анна Даровская — самая последняя победительница детского «Голоса», она участвовала в 10 сезоне в команде Басты. В «Голосе. Уже не дети» к ней повернулись Билан и Пелагея, она выбрала команду первого.

Грант Меликян участвовал в первом «Голосе», когда ему было 13 лет. Тогда к нему повернулись все три наставника, и он выбрал команду Максима Фадеева. Меликян ушел из проекта на этапе песни на вылет. В «Голосе. Уже не дети» 23-летний певец развернул только Гагарину.

Акмаль Ходжаниязов — участвовал в пятом сезоне в команде Басты и выбыл в финале. В новом сезоне развернул двоих наставников: Гагрину и Крида, и ушел в команду к первой. Ходжаниязов после детского «Голоса» стал заниматься музыкой под именем Akmal и выпустил несколько сольных треков, среди них хит — «Ты расскажи про нас всему свету».

Наставники не повернулись

Рутгер Гарехт — победитель пятого сезона «Голос. Дети». Он участвовал в пятом сезоне, когда ему было 11 лет. Тогда к нему повернулись все три наставника — Пелагея, Баста и Валерий Меладзе. Мальчик выбрал команду Пелагеи и победил. А в «Голосе. Уже не дети» он не смог развернуть жюри.

Таисия Скоморохова участвовала в седьмом сезоне, когда ей было девять лет. Тогда она попала в команду Полины Гагариной и выбыла из проекта в дополнительном этапе. Сейчас к 12-летней девочке никто не повернулся, но Гагарина, даже сидя спиной, ее узнала: «Это моя. Она - артистка». Гагарина объяснила свой отказ тем, что она и так общается и работает со всеми бывшими подопечными, поэтому брать Тасю к себе в команду нет смысла.

Ивайло Филиппов — участник первого сезона, который был в команде Максима Фадеева. Наставники к нему не повернулись, потому что им не понравилось исполнение. Но когда они увидели детское выступление, то восхитились.

Дениза Хекилаева участница четвертого сезона команды Валерия Меладце, занявшая второе место. Тогда девочке было 11 лет. К повзрослевшей 17-летней девушке на этот раз никто не повернулся.