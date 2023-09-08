Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»

Участник первого сезона «Голоса. Дети» пришел повзрослевшим на проект «Голос. Уже не дети» и покорил наставников.

Давид Саникидзе — участник первого детского «Голоса», который покинул проект достаточно рано — на этапе песни на вылет. Тогда участнику было 12 лет, и он был подопечным Пелагеи.

Фото: © соцсети

Сейчас 22-летний Саникидзе сумел развернуть к себе всех наставников, которые чуть ли не начали битву за талантливого исполнителя.

Давид Саникидзе, хоть и Пелагея его не узнала, выбрал ее команду. Он напомнил, что когда он покидал первый сезон, то наставница попросила у него прощения. Теперь он хочет «дать им второй шанс».