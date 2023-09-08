Никто не повернулся к победителю пятого сезона в «Голосе. Уже не дети»

Победитель пятого сезона «Голос. Дети» Рутгер Гарехт выступил в новом формате «Голос. Уже не дети», но никто из наставников не повернулся.

Гарехт участвовал в пятом сезоне, когда ему было 11 лет. Тогда к нему повернулись все три наставника — Пелагея, Баста и Валерий Меладзе. Мальчик выбрал команду Пелагеи и победил.

Фото: © vk.com/r_sad_l

В шоу «Голос. Уже не дети» к Гарехту никто не повернулся. Когда Пелагея увидела бывшего подопечного, то сразу узнала его. Но певица призналась, что по голосу не сумела понять, кто поет.

Наставники объяснили, что его выступление было недостаточно убедительным. Билан сказал, что он слабоват для выбранного музыкального направления.

Так, бывший победитель детского «Голоса», выбыл из проекта на этапе слепых прослушиваний в повзрослевшем «Голосе».