Эстония первой узаконит изъятие российских активов

Эстония станет первой страной, которая легализует конфискацию российских активов для их последующего использования «в целях восстановления Украины».

Правительство страны планирует в ближайшие две недели одобрить соответствующий законопроект и передать его на ратификацию в парламент, сообщил руководитель МИД Эстонии Маркус Цахкна.

Решение может затронуть порядка 35 миллионов евро российских активов, которые хранятся в Эстонии. При этом Таллин настаивает на согласовании общеевропейского плана конфискации замороженных российских активов, передает Bloomberg.

Эстонский дипломат отметил, что подобный закон со стороны Евросоюза «действительно ударит по Москве и российскому бизнесу», однако в будущем неизбежно вызовет судебные иски со стороны России.

Министерство финансов США ранее заявило, что суверенные активы Российской Федерации, блокированные в рамках санкций из-за конфликта на территории Украины, предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов. По большей части они находятся в Евросоюзе.