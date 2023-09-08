Путин анонсировал грандиозные планы развития России

Президент Владимир Путин заявил об «огромных, грандиозных планах» по развитию России. Это должно повысить качество жизни граждан и вызвать рост деловой активности.

«У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом», — сказал президент на церемонии открытия участка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.

Путин поздравил с открытием участка трассы М-12, отметив значимость выполненной работы. По его словам, развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России, учитывая ее огромные территории, а также развитие экономики по всем направлениям.

«У нас в народе есть такая поговорка: глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех золотые, и я хочу поблагодарить всех, кто приложил свои руки, свой талант, свое трудолюбие к этой работе», — подчеркнул глава государства.

Открытие всей трассы от Москвы до Казани запланировано в конце 2023 года. Общая протяженность дороги составит 810 километров. Путь от Москвы до Казани займет шесть с половиной часов, скоростной режим установлен в 110 километров в час.