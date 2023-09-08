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Минфин предложил самозапрет на участие в азартных играх

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне смогут ограничить свое участие в азартных играх, для этого достаточно написать заявление организатору.

Такое нововведение содержится в законопроекте Минфина, который вносит изменения в статью федерального закона «О госрегулировании деятельности азартных игр». Предполагается, что перечень отказавшихся будет вести Единый регулятор азартных игр.

Документ можно подать как на бумаге, так и в цифровом виде. При этом у попечителя будет возможность отправить заявление за ограниченно дееспособного человека. Сам список будет доступен только тем, кто организует игры.

По закону организатор должен принять заявление до того, как человек поставил на игру деньги. Из перечня можно выйти только через четыре месяца со дня включения в список. Для этого также нужно подать заявление.

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VALGOR

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