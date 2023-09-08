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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные уничтожили новые танки Challenger

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные с помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. 

«В принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка», — уточнил Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, четыре танка Challenger находятся сейчас под Степногорском, два — в Орехове. Всего Киеву на вооружение было поставлено 14 единиц Challenger 2.

5 сентября стало известно, что Вооруженные силы РФ впервые уничтожили танк Challenger 2. Бронемашина была подорвана в районе села Работино Запорожской области. Потерю танка подтвердил официальный Лондон.

До применения на Украине ни один Challenger 2 не был потерян в бою с момента его первого использования в 1994 году. Лишь один танк был сильно поврежден в результате инцидента с так называемым дружественным огнем в Ираке в 2003 году.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет

GammiPluh

О_о туда сейчас народ ломится, аж двери вышибают