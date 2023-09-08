Российские военные уничтожили новые танки Challenger

Российские военные с помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка», — уточнил Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, четыре танка Challenger находятся сейчас под Степногорском, два — в Орехове. Всего Киеву на вооружение было поставлено 14 единиц Challenger 2.

5 сентября стало известно, что Вооруженные силы РФ впервые уничтожили танк Challenger 2. Бронемашина была подорвана в районе села Работино Запорожской области. Потерю танка подтвердил официальный Лондон.

До применения на Украине ни один Challenger 2 не был потерян в бою с момента его первого использования в 1994 году. Лишь один танк был сильно поврежден в результате инцидента с так называемым дружественным огнем в Ираке в 2003 году.