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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия усовершенствовала боевую тактику

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия использует полученный в конфликте на Украине опыт для усовершенствования своей тактики боя, признали западные эксперты.

Так, российские военные стали лучше использовать свои численные и огневые преимущества, превратив украинское контрнаступление в «вялую, жестокую и тяжелую борьбу», пишет издание Foreign Affairs.

Одним из нововведений стало усиление связи между разведывательными системами и солдатами, осуществляющими атаки, что позволило быстрее и точнее наносить удары по украинским войскам, командным центрам, а также скоплениям техники и складам боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. По оценке главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, украинские военные за время контрнаступления с начала лета потеряли более 66 тысяч солдат и свыше 7,6 тысячи единиц вооружения.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

GammiPluh

Эта новость февраля месяца, обнови источники информации