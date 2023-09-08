Россия усовершенствовала боевую тактику

Российская армия использует полученный в конфликте на Украине опыт для усовершенствования своей тактики боя, признали западные эксперты.

Так, российские военные стали лучше использовать свои численные и огневые преимущества, превратив украинское контрнаступление в «вялую, жестокую и тяжелую борьбу», пишет издание Foreign Affairs.

Одним из нововведений стало усиление связи между разведывательными системами и солдатами, осуществляющими атаки, что позволило быстрее и точнее наносить удары по украинским войскам, командным центрам, а также скоплениям техники и складам боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. По оценке главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, украинские военные за время контрнаступления с начала лета потеряли более 66 тысяч солдат и свыше 7,6 тысячи единиц вооружения.