Стала известна дата выхода новой книги Пелевина

Новый роман Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин» и появится во всех книжных магазинах России 29 сентября, утверждает сервис «Литрес» со ссылкой на издательство «Эксмо». Продажи традиционно начнутся в единое время — 20.23 по Москве.

В центре повествования, согласно аннотации, находится «мускусная ночь — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету». Действие развернется в той же вселенной, что и в предыдущих книгах Пелевина, «KGBT+» и «Transhumanism Inc.»

Виктор Пелевин считается одним из наиболее известных современных российских авторов. За свою дебютную книгу — сборник рассказов «Синий фонарь» 1991 года — он получил «Малую Букеровскую премию».

Всего он написал более ста различных произведений, большая часть его романов становилась бестселлерами. Среди наиболее известных произведений Пелевина — «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation П».