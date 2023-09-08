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Стала известна дата выхода новой книги Пелевина

Источник:
Sibnet.ru
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Новый роман Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин» и появится во всех книжных магазинах России 29 сентября, утверждает сервис «Литрес» со ссылкой на издательство «Эксмо». Продажи традиционно начнутся в единое время — 20.23 по Москве.

В центре повествования, согласно аннотации, находится «мускусная ночь — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету». Действие развернется в той же вселенной, что и в предыдущих книгах Пелевина, «KGBT+» и «Transhumanism Inc.»

Виктор Пелевин считается одним из наиболее известных современных российских авторов. За свою дебютную книгу — сборник рассказов «Синий фонарь» 1991 года — он получил «Малую Букеровскую премию».

Всего он написал более ста различных произведений, большая часть его романов становилась бестселлерами. Среди наиболее известных произведений Пелевина — «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation П».

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Топ комментариев

VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет

GammiPluh

О_о туда сейчас народ ломится, аж двери вышибают