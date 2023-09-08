Десантники укрепили российскую оборону под Работино

Две дивизии десантников укрепили российские оборонительные позиции в районе села Работино Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Генеральный штаб нам очень сильно помог. Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет», — цитирует РИА Новости Балицкого.

По его словам, российские подразделения также усилили плотность артиллерийского огня в районе Работино. «Откровенно сказать, противнику просто не позавидуешь», — подчеркнул Балицкий.

В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых напряженных в зоне специальной военной операции.