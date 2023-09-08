Топ-менеджеры нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслей в России получают самые высокие зарплаты, подсчитали Ассоциация менеджеров и рекрутинговое агентство Unicorn Search.

«Наиболее высокие заработные платы получают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли, чей средний годовой доход составляет 47,8 миллиона рублей. <…> Лидерами по заработной плате также являются управленцы логистической деятельности, чей годовой доход составляет в среднем 34,6 миллиона рублей», — приводит ТАСС исследование.

В фармацевтической индустрии годовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 миллиона рублей. В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 миллиона рублей в год.

В технологических компаниях годовой заработок топ-менеджеров составляет 26,7 миллиона рублей. Топ-менеджеры страховых компаний получают 26,4 миллиона рублей в год. Сотрудники инвестиционных фондов, занимающие высокие должности, получают годовую зарплату в 18,3 миллиона рублей.