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Эксперты перечислили профессии с самыми высокими зарплатами

Источник:
ТАСС
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Пачка тысячарублевых купюр
Фото: © Sibnet.ru

Топ-менеджеры нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслей в России получают самые высокие зарплаты, подсчитали Ассоциация менеджеров и рекрутинговое агентство Unicorn Search.

«Наиболее высокие заработные платы получают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли, чей средний годовой доход составляет 47,8 миллиона рублей. <…> Лидерами по заработной плате также являются управленцы логистической деятельности, чей годовой доход составляет в среднем 34,6 миллиона рублей», — приводит ТАСС исследование.

В фармацевтической индустрии годовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 миллиона рублей. В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 миллиона рублей в год.

В технологических компаниях годовой заработок топ-менеджеров составляет 26,7 миллиона рублей. Топ-менеджеры страховых компаний получают 26,4 миллиона рублей в год. Сотрудники инвестиционных фондов, занимающие высокие должности, получают годовую зарплату в 18,3 миллиона рублей.

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