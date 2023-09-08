Тося Чайкина выпустила кавер на песню «Я шагаю по Москве»

Кавер на песню «Я шагаю по Москве» в исполнении Тоси Чайкиной вышел в честь Дня города Москвы.

«Москва стала для меня вторым домом после Петербурга. Огромный город, контрастная архитектура, парки, красивые люди, чистота, широта, масштаб. Кажется, чтобы обойти всю Москву, нужно много лет и миллиарды шагов! С днем рождения, любимая столица», — написала певица в телеграм-канале, анонсируя песню.

Оригинальную песню «Я шагаю по Москве» написали Андрей Петров (музыка) и Геннадий Шпаликов (слова) для одноименного фильма 1964 года. В советском фильме ее пел Никита Михалков. В дальнейшем композицию исполняли Эдуард Хиль, Валерий Сюткин, Лолита и другие артисты.