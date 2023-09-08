КНДР спустила на воду первую подлодку с ядерным оружием на борту

Лидер страны Ким Чен Ын возглавил торжественную церемонию спуска на воду новейшей подводной лодку, оснащенной тактическим ядерным оружием

Это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также сообщается, что новая подводная лодка в настоящее время готовится к выходу в море для испытательного плавания, сообщает радиостанция «Голос Кореи».

Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие стало важнейшим компонентом военно- морского флота КНДР. «Мы полны решимости и впредь демонстрировать современность наших подводных и надводных боевых возможностей и ускорим ядерное вооружение нашего флота», — отметил он.

По его словам, КНДР намерена модернизировать все имеющиеся у нее тяжелые подводные лодки и оснастить их тактическим ядерным оружием по примеру новейшей субмарины.

«Именно "Герой Ким Гун Ок" номер 841 и есть стандартный тип субмарины, предназначенной для тактической ядерной атаки», — сказал Ким Чен Ын. У КНДР «имеется план перестройки всех тяжелых субмарин в субмарины наступательного характера, оснащенные тактическим ядерным оружием», — подчеркнул он.