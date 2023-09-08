НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

КНДР спустила на воду первую подлодку с ядерным оружием на борту

Источник:
Sibnet.ru
205 1
Первая подводная лодка ВМФ КНДР с тактическим ядерным оружием на борту
Первая подводная лодка ВМФ КНДР с тактическим ядерным оружием на борту
Фото: © KCNA

Лидер страны Ким Чен Ын возглавил торжественную церемонию спуска на воду новейшей подводной лодку, оснащенной тактическим ядерным оружием

Это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также сообщается, что новая подводная лодка в настоящее время готовится к выходу в море для испытательного плавания, сообщает радиостанция «Голос Кореи».

Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие стало важнейшим компонентом военно- морского флота КНДР. «Мы полны решимости и впредь демонстрировать современность наших подводных и надводных боевых возможностей и ускорим ядерное вооружение нашего флота», — отметил он.

По его словам, КНДР намерена модернизировать все имеющиеся у нее тяжелые подводные лодки и оснастить их тактическим ядерным оружием по примеру новейшей субмарины.

«Именно "Герой Ким Гун Ок" номер 841 и есть стандартный тип субмарины, предназначенной для тактической ядерной атаки», — сказал Ким Чен Ын. У КНДР «имеется план перестройки всех тяжелых субмарин в субмарины наступательного характера, оснащенные тактическим ядерным оружием», — подчеркнул он.

Еще по теме
Бербок заявила о невозможности быстрой передачи ВСУ ракет Taurus
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
Российские войска получили партию БМП‑2М с модулем «Бережок»
Британцев расстроило уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Центробанк заявил о перегреве российской экономики
Наталья Гулькина заявила о заговоре против артистов 80‑х и 90‑х
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
47
Хлеб подорожает на 10%
38
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
34
Шойгу назвал число потерь ВСУ с начала контрнаступления
32
Тактика российских военных ошарашила украинских генералов