Кирилл Серебренников готовит первый зарубежный сериал

Кирилл Серебренников снимет «Призрака оперы» в виде сериала, который станет первым зарубежным проектом режиссера.

Серебренников взялся за адаптацию готического романа Гастона Леру «Призрак оперы». Минисериал будет состоять из шести эпизодов и будет снят на английском языке, сообщает Variety.

«Наш проект выйдет за рамки текста Леру, написанного больше века назад, и станет историей о внутреннем мире оперы. Это нематериальная сила, которая очень точно отражает взлеты и падения нашей жизни и нашего общества. А музыка там играет главную и страстную роль», — цитирует издание режиссера.

Сюжет оригинального романа вращается вокруг юной оперной певицы Кристины, благородного виконта Рауля и жестокого музыкального гения по прозвищу Призрак Оперы.

В 2020 году Серебренникова признали виновным в хищении 128,9 миллиона рублей, выделенных Министерством культуры РФ на проект «Платформа» в 2011—2014 годах. Режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу. В 2022 году Хамовнический суд Москвы объявил об отмене условного приговора и снял с него судимость. После этого Серебренников уехал из России во Францию.