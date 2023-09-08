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Стиль Лолиты сравнили с «микояновской колбасой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/lolitamilyavskaya

Историк моды Александр Васильев рассказал, как когда-то раскритиковал стиль Лолиты, после чего та преобразилась.

«Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лола была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы», — цитирует Васильева телеграм-канал «НеМалахов».

Историк моды отметил, что Лолита обиделась на его слова. Но с тех пор она сильно похудела и перестала носить обтягивающие вещи. Васильев уверен, что его совет пошел певице на пользу.

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