Стиль Лолиты сравнили с «микояновской колбасой»

Историк моды Александр Васильев рассказал, как когда-то раскритиковал стиль Лолиты, после чего та преобразилась.

«Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лола была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы», — цитирует Васильева телеграм-канал «НеМалахов».

Историк моды отметил, что Лолита обиделась на его слова. Но с тех пор она сильно похудела и перестала носить обтягивающие вещи. Васильев уверен, что его совет пошел певице на пользу.