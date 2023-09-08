Украине предрекли затягивание в «спираль смерти»

Украина находится под угрозой затягивания в «спираль смерти» в результате острейшего демографического кризиса, заявила академик Элла Либанова из Национальной академии наук.

«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», — приводит РИА Новости мнение Либановой. По ее словам, даже в случае «победы» рождаемость в стране не восстановится.

В 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире, в 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.

Либанову больше всего беспокоит «исход» за рубеж украинок репродуктивного возраста. «Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой», — предупредила она.