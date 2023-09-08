Врач рассказал о вреде смешения виски с колой

Виски ни в коем случае нельзя разбавлять ни водой, ни колой, это может привести к язве желудка, рассказал хирург Александр Умнов.

«Разбавление виски даже обычно водой без газа действует пагубнее на организм, нежели пить чистоганом, ибо, делая напиток мягче, человек может выпить его больше, то есть поставить в организм больше этилового спирта», — сказал NEWS.ru Умнов.

Также газировка вызывает раздражение желудка, вплоть до язвы. И под действием газировки увеличивается всасывание спирта в кровь.

Врач добавил, что если пить виски с колой, то человек получает больше ненужных калорий, усиливается аппетит.