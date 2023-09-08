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Прилепин осудил российское кино за выбор актерского состава

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rodrigo Fernández / CC BY-SA 4.0

Писатель Захар Прилепин считает, что в российском кино должны сниматься актеры, которые поддержали СВО и хотя бы раз ездили на Донбасс.

«Пока актер Паша Устинов воевал, а актер Георгий Тесля-Герасимов воюет, а актер Шагин Антон возил гуманитарку, в статусе главных звезд пребывают все то же поколение, что заняло 24 февраля прошлого года радикально антивоенную позицию», — сказал Прилепин в интервью «АиФ».

Писатель предложил снимать в кино тех актеров, которые побывали в зоне СВО, а также артистов из Донецка и Луганска, которые приняли участие в военных действиях.

«Может, у нас в очередном "военном блокбастере", которые наверняка уже готовят к 2025 году, — они будут сниматься, а не те, кто 24 февраля заменил аватарку на черный квадрат, и за два года СВО ни одного доброго слова в адрес собственной армии не нашел?» — добавил писатель.

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