Покупательная способность россиян вернулась на уровень 2021 года

Соотношение доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 332,5%, что показывает рост покупательной способности населения, следует из данных Росстата.

«Он оказался выше, чем в досанкционном втором квартале 2021 года, когда показатель равнялся 331,6%. А во втором квартале прошлого года покупательная способность россиян снижалась до 317% прожиточного минимума», — сообщили в Росстате

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов пояснил РБК, что повышение покупательной способности объясняется ростом зарплат и падающей безработицей.

Президент России Владимир Путин 22 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявлял, что российская экономика вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года.