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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бербок заявила о невозможности быстрой передачи ВСУ ракет Taurus

Источник:
ТАСС
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно поставить Украине быстро.

«Это не та вещь, которую можно сделать быстро, как и в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее», — цитирует ТАСС Бербок.

Глава МИД Германии не уточнила, будут ли крылатые ракеты запрограммированы таким образом, чтобы они не достигли территории России.

В то же время Бербок утверждала, что запрос Киева на поставку дальнобойных ракет 2более чем понятен». Россия, по ее словам, установила огромные минные поля между присоединенными территориями и остальной частью Украины.

Ракеты Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Но дальность германских ракет немного больше, она составляет до 500 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет

ball-n-wall

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