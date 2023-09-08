Бербок заявила о невозможности быстрой передачи ВСУ ракет Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно поставить Украине быстро.

«Это не та вещь, которую можно сделать быстро, как и в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее», — цитирует ТАСС Бербок.

Глава МИД Германии не уточнила, будут ли крылатые ракеты запрограммированы таким образом, чтобы они не достигли территории России.

В то же время Бербок утверждала, что запрос Киева на поставку дальнобойных ракет 2более чем понятен». Россия, по ее словам, установила огромные минные поля между присоединенными территориями и остальной частью Украины.

Ракеты Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Но дальность германских ракет немного больше, она составляет до 500 километров.