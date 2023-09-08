Прошедшее лето признано самым жарким за всю историю наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщила, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений.

В течение последних трех месяцев температура поверхности Мирового океана «находится на беспрецедентно высоком уровне» — почти 21 градус, а площадь ледового покрытия в Антарктике рекордно низкая. В среднем августовские температуры по всему миру превысили показатели XIX века на 1,5 градуса, приводит «Российская газета» данные ВМО.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее «сезоном кипения». Он уверен, что наша планета переживает климатический кризис. Гутерриш призвал мировых лидеров «активизировать борьбу за климатические решения, чтобы избежать хаоса», поскольку все больше людей «не могут справиться с экстремальными погодными явлениями», происходящими в разных частях мира.

Ранее эксперты Всемирной метеорологической организации отмечали, что жаркая погода на нашей планете уже стала новой нормой. Из-за роста температур увеличивается частота и интенсивность экстремальных погодных явлений.

При этом, по прогнозам ученых, в ближайшие годы стоит ожидать дальнейшего роста температур и, соответственно, более разрушительных наводнений, засух, ураганов и других климатических катастроф.