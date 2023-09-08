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Последний мультфильм Миядзаки покажут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Последний анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Kimitachi wa Dou Ikiru ka» («Мальчик и птица») выйдет в России в ноябре, сообщила кинопрокатная компания «Русский Репортаж».

«"Мальчик и птица" — под таким официальным локализованным названием первый за 10 лет анимационный фильм Хаяо Миядзаки мы, компания "Русский Репортаж", покажем в России. В широкий прокат собираемся выпустить картину в ноябре», — говорится в официальном Telegram-канале компании.

События мультфильма происходят во время Второй мировой войны. Главный герой 12-летний мальчик Махито, который после смерти матери переезжает в другой город вместе с отцом и мачехой. Однажды герой находит книгу, написанную покойной матерью и попадает в волшебный мир.

Работы Хаяо Миядзаки относят к золотому фонду мирового анимационного искусства. Среди наиболее популярных мультфильмов — «Унесенные призраками» и «Ходячий замок».

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет