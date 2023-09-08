Последний мультфильм Миядзаки покажут в России

Последний анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Kimitachi wa Dou Ikiru ka» («Мальчик и птица») выйдет в России в ноябре, сообщила кинопрокатная компания «Русский Репортаж».

«"Мальчик и птица" — под таким официальным локализованным названием первый за 10 лет анимационный фильм Хаяо Миядзаки мы, компания "Русский Репортаж", покажем в России. В широкий прокат собираемся выпустить картину в ноябре», — говорится в официальном Telegram-канале компании.

События мультфильма происходят во время Второй мировой войны. Главный герой 12-летний мальчик Махито, который после смерти матери переезжает в другой город вместе с отцом и мачехой. Однажды герой находит книгу, написанную покойной матерью и попадает в волшебный мир.

Работы Хаяо Миядзаки относят к золотому фонду мирового анимационного искусства. Среди наиболее популярных мультфильмов — «Унесенные призраками» и «Ходячий замок».