НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на лосося в магазинах РФ снизятся на 25%

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Фото: © pxhere.com/ru/photo/496192

Осенью федеральные сети начнут продавать лосось на 10-25% ниже нынешней цены благодаря реализации проекта «Камчатская рыба», в рамках которого ретейлеры будут закупать лососевых напрямую у рыбаков и реализовать их с минимальной наценкой, сообщил глава «Рыбного союза» Александр Панин.

В проекте примут участие гипермаркеты «Глобус», магазины «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей» и другие. В Х5 («Пятерочка») отметили, что компания на данный момент не входит в число участников проекта, но в скором времени к нему присоединится.

Первая партия камчатской рыбы появится на полках «Глобуса». Уже к середине сентября ассортимент гипермаркетов пополнится неркой и чавычей.

«В дальнейшем будем прорабатывать поставки горбуши, кеты, кижуча, филе минтая, сельди олюторской крупной. Планируем продавать как охлажденную рыбу, так и деликатесы собственного производства — слабосоленую рыбу, вяленную, копченую и в маринаде», — сказал представитель пресс-службы «Глобуса» «Известиям».

В этом году побит рекорд по добыче красной рыбы. В 2023 году ожидается вылов красной рыбы в пределах 600 тысяч тонн. Икра — это примерно 4% от рыбы, значит, всего мы сможем выпустить на рынок около 24 тысячи тонн. Это выше, чем обычно потребляется россиянами за год. Это тоже сыграет на снижение цены.

Еще по теме
Вредные продукты хотят метить, как сигареты
Хлеб подорожает на 10%
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Производитель кофе Jacobs лишит россиян популярных брендов
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Центробанк заявил о перегреве российской экономики
Обсуждение (0)
Картина дня
Илон Маск сорвал атаку ВСУ на Крым
Украину ждет коммунальный коллапс из‑за проблем с газом
Цены на лосося в магазинах РФ снизятся на 25%
Прошедшее лето признано самым жарким за всю историю наблюдений
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет