Осенью федеральные сети начнут продавать лосось на 10-25% ниже нынешней цены благодаря реализации проекта «Камчатская рыба», в рамках которого ретейлеры будут закупать лососевых напрямую у рыбаков и реализовать их с минимальной наценкой, сообщил глава «Рыбного союза» Александр Панин.

В проекте примут участие гипермаркеты «Глобус», магазины «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей» и другие. В Х5 («Пятерочка») отметили, что компания на данный момент не входит в число участников проекта, но в скором времени к нему присоединится.

Первая партия камчатской рыбы появится на полках «Глобуса». Уже к середине сентября ассортимент гипермаркетов пополнится неркой и чавычей.

«В дальнейшем будем прорабатывать поставки горбуши, кеты, кижуча, филе минтая, сельди олюторской крупной. Планируем продавать как охлажденную рыбу, так и деликатесы собственного производства — слабосоленую рыбу, вяленную, копченую и в маринаде», — сказал представитель пресс-службы «Глобуса» «Известиям».

В этом году побит рекорд по добыче красной рыбы. В 2023 году ожидается вылов красной рыбы в пределах 600 тысяч тонн. Икра — это примерно 4% от рыбы, значит, всего мы сможем выпустить на рынок около 24 тысячи тонн. Это выше, чем обычно потребляется россиянами за год. Это тоже сыграет на снижение цены.