Украину ждет коммунальный коллапс из‑за проблем с газом

Украинские эксперты предупредили о приближении «коммунального коллапса» из-за проблем с газом. Жителей призвали запасаться генераторами и теплой одеждой.

С началом осени на Украине начали массово отключать горячую воду: в Волынской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Черниговской и других областях. Коммунальщики сообщают, что горячую воду отключают из-за проблем с газом.

С 1 сентября «Нафтогаз Трейдинг» попросту выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ. То есть греть воду попросту нечем.

По словам исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, горячая вода – это только «первый звоночек» грядущих проблем, которые спровоцируют «коммунальный коллапс».

По словам главы Союза потребителей коммунальный услуг Олега Попенко, многие составляющие энергетической инфраструктуры «не готовы к зиме»: мало угля на ТЭС, могут возникнуть проблемы с газом, а по электроэнергии за последнее время было уже девять аварийно запрашивали у Европы поставки электроэнергии. И это в условиях, когда зима еще даже не началась, указал он.

«Можно предположить, что, если текущее состояние дел сохранится, с наступлением холодов будет только хуже. Не зря на местах уже готовят население к длительным отключениям. Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой», — сказал «Страна.ua» Попенко.