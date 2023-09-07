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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, следует из сообщения регулятора. Теперь они действуют до 9 марта 2024 года.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи. Также для банков на шесть месяцев продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

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GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...