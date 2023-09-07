Илон Маск сорвал атаку ВСУ на Крым

Американский миллиардер Илон Маск отключил работу своего сервиса Starlink у Крыма для срыва атаки Вооруженных сил Украины на ВМФ России в 2022 году.

Маск тайно поручил своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, в итоге его помешало скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот, пишет CNN со ссылкой на биографию о бизнесмене за авторством Уолтера Айзексона.

Утверждается, что Маск якобы опасался ответного удара России на такую атаку. Из-за отключения Starlink отправленные для атаки подводные дроны ВСУ со взрывчаткой потеряли связь, их вынесло на берег.

Сами украинские военные не знали о такой особенности Starlink и рассчитывали, что автономные дроны доберутся до своих целей в Крыму с помощью американской спутниковой навигации.