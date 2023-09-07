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Сбербанк запустил переводы в Иран

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, при этом переводить средства можно как физическим лицам, так и юридическим, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Переводы из России направляются в иранский банк «Пасаргад». Комиссия составляет 1% от суммы перевода. Суточный лимит на операции составляет 1 миллион рублей.

Сервис переводов в Иран сейчас является достаточно новым, поэтому пока специалистам только предстоит оценить его востребованность, отмечается в сообщении.

Сбербанк рассчитывает, что услуга будет востребована у туристов — турпоток в Иран в первом квартале текущего года вырос втрое. Однако эксперты считают, что гораздо более полезным он может оказаться для операций юридических лиц.

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rumatam

ага экспорт уменьшился , так они решили на местном населении нажиться за 2 недели уже 3 наценки........

-Керя-

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usacomp

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AK47PROSecurity

Для тебя в особом порядке стоимость надо увеличить в 10 раз минимум. Чтобы ты моральный понимал, что...