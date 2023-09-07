WhatsApp научился отправлять HD‑видео

Мессенджер WhatsApp получил поддержку отправки видео с HD-разрешением, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Теперь у пользователей есть возможность выбрать формат HD с максимальным разрешением 1280x720 перед отправкой видеофайла. Ранее программу научили отправлять HD-фото без ухудшения качества.

После выбора фотографии или видео для отправки из галереи в верхней части экрана появляется кнопка «HD». Как только пользователь выберет этот вариант, появится всплывающее меню, предлагающее выбрать «Стандартное качество» или «Качество HD».

Получатели также смогут выбирать разрешение, в котором они хотя загрузить присланное им фото или видео. Если у соединения низкая пропускная способность, можно индивидуально для каждого файла выбрать, сохранить стандартную версию или обновить ее до HD.