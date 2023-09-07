Новый ген сделал мышей долгожителями

Американские ученые провели эксперимент, который может стать прорывом в решении проблемы долголетия. Они пересадили мышам ген голых землекопов, отвечающий за повышенный синтез гиалуроновой кислоты.

Голые землекопы — удивительные создания, которые устойчивы к раку и другим возрастным болезням. Они также живут до 40 лет, что невероятно много для небольших грызунов. Если перевести такой возраст в человеческие года, то получится примерно 600 лет.

Считается, что такие феноменальные показатели землекопов связаны с высоким синтезом в их организме гиалуроновой кислоте (HMM-HA), которой у них примерно в десять раз больше, чем у мышей и человека.

Пересаженный ген отвечал за выработку этой кислоты. Результаты эксперимента оказались удивительными — у мышей с новым геном резко увеличилась средняя продолжительность жизни (до 12%), они перестали болеть раком, у них улучшилось состояние здоровья.

В перспективе авторы открытия рассчитывает использовать выявленный эффект гиалуроновой кислоты для помощи людям. Однако пока неясно, в чем причина такого действия на организм гиалуроновой кислоты.