Xiaomi и «Яндекс» выпустили первое совместное устройство

Компании «Яндекс» и Xiaomi выпустили первое совместное устройство — «Умный дисплей Xiaomi с Алисой», сообщает пресс-служба «Яндекса».

Устройство позволяет слушать музыку, смотреть видео, управлять умным домом, а также не только слышать, но и видеть ответы «Алисы». Аппаратная часть новинки создана в Xiaomi, а программная — в «Яндексе».

Новинка представляет собой локализованную версию смарт-дисплея Xiaomi Smart Display 10, который вышел в Китае весной 2022 года. Взаимодействовать с новинкой можно посредством голосовых команд или через сенсорный экран.

«Умный дисплей Xiaomi с Алисой» оснащен встроенной камерой, благодаря чему устройство может использоваться для видеозвонков. Достаточно попросить «Алису» позвонить кому нужно, после чего голосовой помощник сделает вызов.

Розничная стоимость первого совместного устройства Xiaomi и «Яндекса» составляет 21 990 рублей, но на старте продаж новинку можно приобрести со скидкой. При этом китайская версия устройства продается за 129 долларов.