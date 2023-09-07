Пашинян заявил об угрозе новой войны с Азербайджаном

Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом, ситуация является взрывоопасной, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

«За прошедшую неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно ухудшилась. Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах», — цитирует ТАСС Пашиняна.

По его словам Пашиняна, «ситуация такова, что международное сообщество, государства — члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе».

«Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность мирной повестке на основании соглашений в Брюсселе и в Праге, а также трехстороннему заявлению (лидеров Армении, Азербайджана и России)», — подчеркнул Пашинян.